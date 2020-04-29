У жителя Бендер соседи украли прицеп, чтобы сдать его в металлолом (ФОТО)

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В милицию обратился житель села Гиска. Как рассказал 67-летний пенсионер, с его двора в ночь на 25 апреля пропал самодельный автоприцеп.

Участковые инспекторы, пишет mvdpmr.org, нашли прицеп в чужом дворе. Признались в содеянном 34-летний мужчина и его 51-летняя супруга. Правоохранителям пояснили, что прицеп приметили давно и решили сдать в металлолом. Полагали, что милиция искать его не станет, но ошиблись.

По факту хищения имущества, совершённого группой лиц по предварительному сговору, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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