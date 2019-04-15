У жителя Бельц на границе изъяли поддельные водительские права

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили и изъяли у гражданина Молдовы водительское удостоверение с признаками фальсификации, выданное румынскими властями. Мужчине грозит административное наказание.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл на КПП «Костешты-Стынка», когда контроль проходил направлявшийся на въезд в страну автомобиль марки Mercedes E220. За рулём машины находился 28-летний житель муниципия Бельцы, который предъявил все проездные документы и документы на транспортное средство, зарегистрированное во Франции.

В ходе проверки выяснилось, что водительское удостоверение, выданное румынскими властями, содержит признаки фальсификации. В ходе допроса водитель сказал, что не знает ничего о нарушении, после чего продолжил путь в качестве пассажира.

Сотрудники Пограничной полиции заполнили протокол об административном нарушении в связи с хранением поддельного документа. Права были направлены на экспертизу, а бельчанину грозит штраф.