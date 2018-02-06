У жителей Бендер дома в их отсутствие загорелся бойлер

Соседи потерпевших стали свидетелями происшествия и вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл на улице 40 лет Победы, на втором этаже жилого дома. Пока прибыли пожарные, пламя самоликвидировалось и им не пришлось применять средств пожаротушения.

Причины возгорания пока неизвестны, но велика вероятность, что ею стала нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

На данный момент ведётся разбирательство случившегося. Причинённый имущественный ущерб составил 1 тысячу рублей ПМР.