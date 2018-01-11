У женщины, родившей близнецов в “скорой”, недавно умер муж, и есть еще двое детей

В соцсети призвали помочь многодетной матери.

О печальной судьбе роженицы рассказала пользователь соцсети в одной из закрытых групп. По ее словам, отец новорожденных мальчиков в сентябре прошлого года внезапно скончался от остановки сердца. После этого беременную убитую горем женщину некие люди уговаривали сделать аборт, однако она все-таки родила, пишет realitatea.md.

Малыши родились на свет на месяц раньше срока, но при этом совершенно здоровы. Их вес составляет 1.900 кг и 2.200 кг. На данный момент они находятся в Центре матери и ребенка.

У женщины, помимо близнецов, есть еще двое детей, оба мальчики, 13 и 9 лет. Автор публикации призвала оказать посильную помощь женщине, которая осталась одна с четырьмя детьми. Женщину зовут Вероника Маринеску, она живет в селе Карахасань Штефан-Водского района.

Напомним, накануне 27-летняя женщина родила прямо в машине скорой помощи, не дождавшись приезда в больницу.