У входа в парк “Валя Морилор” появится новый фонтан (ФОТО)

У входа в парк “Валя Морилор” появится новый фонтан (ФОТО)

У главного входа в парк “Валя Морилор” вскоре появится фонтан. Он будет расположен возле памятника Дойне и Иону Алдя-Теодорович.

По периметру будут располагаться 4 вазона с цветами, а сам объект будет изготовлен из гранита, пишет publika.md. Также предусмотрена реконструкция зоны на подходе к памятнику, где установят скамьи и мусорные баки. Ко всему прочему, будет продумано ночное освещение.

Работы начались 19 февраля и продлятся два месяца. Их стоимость составит 290 000 леев.

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