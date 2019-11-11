У въезда в Кирсово произошло серьёзное ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

У въезда в Кирсово произошло серьёзное ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

Страшная авария произошла вчера, 10 ноября, у въезда в село Кирсово с северной стороны, на трассе М-3.

При выезде оперативной группы выяснилось, что 27-летний житель Кишинёва, управляя автомобилем марки «Audi», не учел дорожную обстановку и въехал сзади в автомобиль «Opel Vectra», за рулём которого находился 44-летний житель Комрата. Водитель «Opel» остановился на красный сигнал светофора, временно установленного на ремонтируемом участке дороги. В результате удара автомобиль «Opel» врезался в автомобиль «Volkswagen Golf», которым управлял 56-летний житель Конгаза, сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Audi» были доставлены в ЦРБ Комрата с различными травмами. По данному факту проводится проверка.

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