У въезда в Гагаузию случилось ДТП: машины всмятку (ВИДЕО)

У въезда в Гагаузию случилось ДТП: машины всмятку (ВИДЕО)

У въезда в Гагаузию, вблизи села Буджак, столкнулись два автомобиля марки Mercedes и Volkswagen Golf.

По словам очевидцев, авария не привела к летальным исходам, хотя оба транспортных средства значительно деформированы. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Mercedes, выехавший на встречную полосу. Косвенным фактором могла стать скользкая поверхность проезжей части и ночное время суток, передаёт gagauzinfo.md.

На место инцидента прибыли инспекторы полиции патрулирования. Они составляют карту произошедшего ДТП.

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