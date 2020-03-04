У вернувшегося из Италии ребёнка коронавирус не подтвердился

У вернувшегося из Италии ребёнка коронавирус не подтвердился

Коронавирус у обследованного сегодня ребёнка не подтвердился. Результаты лабораторных исследований на инфекцию нового типа – отрицательные, пишет tv8.md.

Как сообщалось ранее, в детскую инфекционную больницу с кашлем и температурой был доставлен двухлетний малыш, который 1 марта вернулся с родителями из Италии. Врачи провели тест на наличие у ребёнка коронавирусной инфекции, однако он это заболевание не выявил.

Напомним, что в Молдове не было зарегистрировано ни одного случай коронавируса.

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