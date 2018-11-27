У Ватры столкнулись два автомобиля: на место ДТП прибыла скорая помощь (ВИДЕО)

Серьёзная авария с участием двух автомобилей произошла недалеко от посёлка Ватра.

Видео с места происшествия было опубликовано в группе «Город без маршруток». Судя по кадрам, на трассе столкнулись легковушка и микроавтобус. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, а также экипаж полиции. Информации о пострадавших пока нет. По словам очевидца, гололёд не мог стать причиной аварии, так как дорога на том участке очищена.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают виновного в ДТП.

Напомним, что на прошлой неделе у Ватры водитель автомобиля Hyundai сошёл с дороги и вылетел в кювет. Тогда причиной ДТП стали плохие погодные условия и гололёд.