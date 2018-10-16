У украинца нашли контрабанду шиповника: пограничники конфисковали товар и машину злостного нарушителя (ФОТО)

У украинца нашли контрабанду шиповника: пограничники конфисковали товар и машину злостного нарушителя (ФОТО)

Гражданин Украины приобрёл растения и семена шиповника в Молдове и пытался перевезти их на родину в обход таможенного контроля. Его незаконная деятельность была обнаружена вчера в зоне сектора Пограничной полиции Бричень.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в 10 метрах от пропускного пункта Гримэнкэуць, в направлении на выезд из страны, пограничники остановили автомобиль марки Mercedes-Benz 111CDI с украинскими номерными знаками. За рулём автомобиля находился 31-летний гражданин Украины.

В результате контроля в автомобиле было найдено 3 больших мешка и 7 пакетов, в которых находились растения и семена шиповника. Однако документов на растения у мужчины не оказалось. Их отсутствие он объяснил тем, что товар был приобретён не в авторизованном месте.

Органы правопорядка конфисковали автомобиль гражданина Украины, а вместе с ним и товар.

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