У троих детей подозревают корь после контакта с больным родственником

У троих детей подозревают корь после контакта с больным родственником

У троих несовершеннолетних жителей столицы подозревают корь. Речь идёт о детях в возрасте 3, 4 и 7 лет.

Известно, что недавно дети контактировали с заболевшей родственницей, пишет realitatea.md. Всего в настоящее время под подозрением находятся четыре пациента.

За последние 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 59 случаев кори, из которых 34 были выявлены за последние 2 месяца. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

  • Кишинёв – 29 случаев;
  • Дрокия – 18 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Яловены – 2 случая;
  • Бричаны – 1 случай;
  • Единцы – 1 случай;
  • Штефан-Водэ – 1 случай,
  • Глодяны – 1 случай.
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