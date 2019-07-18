У троих детей подозревают корь после контакта с больным родственником

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У троих несовершеннолетних жителей столицы подозревают корь. Речь идёт о детях в возрасте 3, 4 и 7 лет.

Известно, что недавно дети контактировали с заболевшей родственницей, пишет realitatea.md. Всего в настоящее время под подозрением находятся четыре пациента.

За последние 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 59 случаев кори, из которых 34 были выявлены за последние 2 месяца. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

Кишинёв – 29 случаев;

Дрокия – 18 случаев;

Окница – 6 случаев;

Яловены – 2 случая;

Бричаны – 1 случай;

Единцы – 1 случай;

Штефан-Водэ – 1 случай,

Глодяны – 1 случай.