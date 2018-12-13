У таксистов без таксометров будут забирать номера на полгода

У таксистов без таксометров будут забирать номера на полгода

Новые правила для водителей такси вступят в силу через месяц. Согласно поправкам, законодатель устанавливает более строгие правила для водителей такси, которые нарушают законодательные положения.

За несоответствующее оснащение транспортного средства, и особенно за отсутствие таксометра, на водителя будет наложен штраф в размере 15 000 леев. Также будут изъяты регистрационные номера транспортного средства на 6 месяцев. До внесения этих изменений владелец такси оплачивал штраф, который в первые 72 часа мог быть оплачен наполовину, а затем ему возвращали номерные знаки. В соответствии с новыми положениями регистрационные знаки будут выданы только после того, как машина будет оборудована в соответствии с законом, передаёт tv8.md.

Поправки также предусматривают, что все транспортные средства, участвующие в дорожном движении, должны быть оснащены устройствами ограничения скорости. Это положение вступает в силу 1 января 2022 года, а не 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

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