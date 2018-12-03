У столичного сектора Ботаника – новый претор

У столичного сектора Ботаника – новый претор

Ион Дьякону с сегодняшнего дня назначен новым претором столичного сектора Ботаника. Он занял место Олега Рацоя, который на прошлой неделе подал в отставку. 

Дьякону работает в претуре Ботаники уже 24 года. Выступая на сегодняшнем заседании примэрии, он отметил, что в данном секторе есть очень много работы.

В частности, Дьякону намерен решить проблемы, связанные с уличной торговлей и уборкой улиц. Кроме того, новоиспеченный претор собирается укрепить команду. Дьякону, в частности, посетовал на то, что за последние 3 года в претуре Ботаники из 40 человек сменились 32.

 

 

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