У столичного сектора Ботаника – новый претор

Ион Дьякону с сегодняшнего дня назначен новым претором столичного сектора Ботаника. Он занял место Олега Рацоя, который на прошлой неделе подал в отставку.

Дьякону работает в претуре Ботаники уже 24 года. Выступая на сегодняшнем заседании примэрии, он отметил, что в данном секторе есть очень много работы.

В частности, Дьякону намерен решить проблемы, связанные с уличной торговлей и уборкой улиц. Кроме того, новоиспеченный претор собирается укрепить команду. Дьякону, в частности, посетовал на то, что за последние 3 года в претуре Ботаники из 40 человек сменились 32.