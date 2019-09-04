У следственной комиссии по выяснению обстоятельств попытки путча ДПМ – новое руководство

У следственной комиссии по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча Демократической партии – новое руководство. Председателем комиссии стал Михай Попшой, а его заместителем – Василий Боля. 

Стоит отметить, что до настоящего времени председателем комиссии был Владимир Цуркан, который сдал мандат депутата после того, как стал судьей КС. Вице-председателем комиссии был Михай Попшой, а секретарем –  Дину Плынгэу.

Следственная комиссия была создана парламентом 18 июня. Работа комиссии рассчитана на 120 дней, после чего депутатам будет представлен отчет о фактических и правовых обстоятельствах попытки антиконституционного путча, совершенной Демократической партией при помощи Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.

 

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