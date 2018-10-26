У школьников начинаются осенние каникулы

Более 330 тысяч учащихся 1-12 классов уходят с завтрашнего дня на осенние каникулы.

Они продлятся до 4 ноября включительно. Школьники вернутся к учебе 5 ноября.

Стоит отметить, что следующие каникулы будут зимними. Они продлятся 18 дней: с 22 декабря по 8 января. Весенние каникулы будут приурочены к Международному женскому дню и пройдут в период с 7 по 10 марта. Пасхальные каникулы стартуют 27 апреля и продлятся до 6 мая, а летние, традиционно, с 1 июня по 31 августа.