У школьников начались весенние каникулы

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Учащиеся начальных, средних и старших классов ушли сегодня на весенние каникулы, которые продлятся четыре дня – до понедельника, 9 марта.

Спасатели и полиция призывают родителей быть бдительными и контролировать занятия своих детей, когда те остаются без присмотра. Кроме того, взрослые должны напомнить несовершеннолетним о правилах поведения в общественных местах, правилах дорожного движения и так далее, пишет moldpres.md.

Следующие каникулы у школьников будут на Пасху – 18-28 апреля. А в конце мая, когда заканчивается учебный год, дети уйдут на летние каникулы.