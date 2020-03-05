У школьников начались весенние каникулы

У школьников начались весенние каникулы

Учащиеся начальных, средних и старших классов ушли сегодня на весенние каникулы, которые продлятся четыре дня – до понедельника, 9 марта. 

Спасатели и полиция призывают родителей быть бдительными и контролировать занятия своих детей, когда те остаются без присмотра. Кроме того, взрослые должны напомнить несовершеннолетним о правилах поведения в общественных местах, правилах дорожного движения и так далее, пишет moldpres.md.

Следующие каникулы у школьников будут на Пасху – 18-28 апреля. А в конце мая, когда заканчивается учебный год, дети уйдут на летние каникулы.

 

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