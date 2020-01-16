У сельчанина из Слободзеи украли из авто акустическую систему: нарушителей поймали

У сельчанина из Слободзеи украли из авто акустическую систему: нарушителей поймали

15 января в милицию обратился 26-летний житель села Глиное Слободзейского района. Мужчина просил привлечь к ответственности неизвестных, которые похитили сабвуфер из припаркованного у частного дома BMW.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые: два 22-летних жителя посёлка Красное. Оба были знакомы с заявителем, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, приятели сначала пытались слить бензин, но только повредили крышку бензобака. Тогда из незапертого багажника они похитили акустическую систему.

Молодые люди сознались в содеянном. Похищенное изъято у одного из подозреваемых. По факту кражи проводится разбирательство.

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