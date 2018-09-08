У рыбничанина угнали припаркованную перед ЗАГСом машину, “чтобы покататься”

Обнаружив пропажу имущества, 32-летний рыбничанин обратился в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сумма ущерба составила 5000 рублей ПМР. Машина была найдена рядом с домом № 35 на ул. Маяковского. Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое приятелей 16 и 17 лет.

Как выяснилось, юношам просто захотелось покататься. Вот они и воспользовались чужим стареньким автомобилем. Накатавшись, бросили в расчёте на то, что их проступок останется незамеченным.

По заявлению потерпевшего проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.