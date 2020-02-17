У рыбничанина на ходу загорелся автомобиль

У рыбничанина на ходу загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля Seat поступило от очевидцев этим днём. Транспортное средство загорелось во время движения на одной из улиц Рыбницы.

Пламя удалось потушить силами спасателей и неравнодушных автовладельцев. Огонь сильно повредил моторный отсек, пишет mvdpmr.org.

Как пояснил 41-летний хозяин машины, он возвращался из мастерской, где ремонтировали газовую установку. Предварительная причина возгорания – разгерметизация патрубка топливной системы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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