У примэрии Кишинева установили информационное панно с названиями городов-побратимов молдавской столицы

У примэрии Кишинева установили информационное панно с названиями городов-побратимов молдавской столицы

Сегодня, 16 октября, состоялась официальная инаугурация информационного панно с названиями городов-побратимов Кишинёва. Объект был установлен на улице Влайку Пыркэлаб.

По данным пресс-службы примэрии Кишинёва, автором инсталляции стал член Союза художников РМ Андрей Дохотару. Её высота составляет 5,5 м, и отлита она из бронзы. В верхней части столба установлены 8 табличек, на обеих сторонах которых вписаны названия 16 городов-побратимов Кишинёва и расстояние до них (в километрах).

На верхней части конструкции установлен фонарь с 3 лампами. У основания колонны – ​​панель с QR-кодами городов-побратимов, которые можно просканировать для просмотра информации о них.

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