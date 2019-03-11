У православных начался Великий пост

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У православных сегодня начался Великий пост — время строго воздержания и молитвы. Великий пост призван подготовить верующих к главному христианскому празднику — Пасхе Христовой, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля, передает moldpres.md.

Как пишет источник, в течение семи недель под запретом мясо и все мясные продукты, рыба, молоко и молочные продукты, а также яйца и блюда из них. В Великий пост верующие не только ограничивают себя в пище, но и стараются не отвлекаться на суетное, в том числе на различные увеселения и развлечения.

Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Его главный смысл — духовное очищение, а также отказ от определенных продуктов, пагубных страстей, злобы.

Соблюдение поста является добровольным актом и носит глубоко индивидуальный характер. Мирянам для того, чтобы поститься по церковному уставу, необходимо получить благословение духовника потому, что христиане перед вхождением в пост должны духовно подготовиться, пройти таинство исповеди.

В 2019 году Пасха будет отмечаться 28 апреля, в 2020 году — 19 апреля, а в 2021 году — 2 мая.