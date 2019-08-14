У православных начался Успенский пост

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У православных верующих сегодня начался Успенский пост — самый короткий из всех постов, он длится всего две недели и заканчивается 27 августа.

Успенский пост — единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до Успения Пресвятой Богородицы. Он почти такой же строгий, как и Великий пост. По понедельникам, средам и пятницам церковный устав предписывает сухоядение. По вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла. В выходные дни разрешается постное масло и вино.

Главный запрет во время поста налагается на развлечения. Постящийся не должен предаваться праздному времяпровождению, пустословию и веселью, передаёт moldpres.md.

В первый день поста — Медовый спас — по традиции совершается освящение мёда нового сбора. Благословляется его употребление в пищу — хозяйки пекут медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с маком.