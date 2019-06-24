У православных христиан начинается Петров пост

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У православных христиан сегодня, 24 июня, начинается Петров пост, известный в народе и как Петровка. Этот пост всегда начинается в понедельник после Дня всех святых, в первое воскресенье после сошествия Святого Духа, и длится до 12 июля, Дня памяти святых апостолов Петра и Павла.

Петров пост не имеет фиксированной даты и длится от 2-х до 9 недель, в зависимости от даты Пасхи. Это легкий пост. Каждую субботу и воскресенье разрешается есть рыбу, пить вино и употреблять масло. Согласно церковным правилам, в понедельник, среду и пятницу едят овощи без растительного масла, во вторник и четверг овощи можно есть с растительным маслом и можно пить вино. И в день храмового праздника разрешается рыба, передаёт ipn.md.

Церковь призывает христиан поститься и плотью, и душой. Этот пост, как и другие в течение года, является поводом для очищения души. Прихожан призывают проводить время в молитве, пройти тайну исповедания и причастия, испив из Тела и Крови Христа для прощения грехов. На протяжении всего этого поста, как и в случае с другими постами в течение года, не проводятся свадьбы, потому что постный период несовместим с весельем и танцами, которые обычно сопровождают свадьбы.

Если праздник святых апостолов Петра и Павла, который всегда празднуется 12 июля, выпадает на среду или четверг, тогда разрешается рыба, вино и масло.