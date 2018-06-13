У порога нового мира

Томас Фасбендер о Brexit, перестройке, ЕС и китайской мечте

По приглашению общественной организации Dialogum и при содействии Международного медиа-клуба «Формат-А3» Кишинёв посетил немецкий журналист и писатель, эксперт по России, советник Исследовательского института «Диалог цивилизаций» в Берлине Томас Фасбендер. На публичной встрече с гостем обсуждалась тема «Европа и Евразия: в чём разница и сходство?».

– Господин Фасбендер, можно ли сказать, что Европа сегодня является одним из центров мировой власти?

– Очень в этом сомневаюсь. Европа – не государство, и во всех вопросах военной мощи, общей стратегии страны ЕС не говорят в унисон. Вот вы, например, очень счастливые, потому что не являетесь частью союза – это даёт свободу. Британцы не зря выбрали путь вне ЕС – в нём есть смысл, несмотря на то что элита страны сопротивлялась такому решению народа. И с исторической точки зрения я вижу в Brexit правильный ответ Великобритании на развитие сегодняшней Европы.

Опасная толерантность

– А остальные граждане ЕС жизнью довольны?

– Вовсе нет. Более того, неудовлетворённость так называемым прогрессом растёт не только среди простых людей, но и среди политиков. В последние годы резко усилились антиевропейские настроения в Венгрии, Польше, Словакии, Чехии – эти страны входят в «Вишеградскую группу». Вызывают недовольство неконтролируемая миграция, либеральные ценности, в том числе в области морали и семейных отношений, религии, культурных традиций и т. д. Общество достигло такой высокой степени толерантности в отношении чего угодно, что терпимость превратилась в равнодушие. Это тоже вызывает беспокойство. И если в Германии открыто о проблемах не говорят, то в странах Восточной Европы люди активно выражают своё разочарование. Они чувствуют, что в обществе что-то идёт не так. Потому очень многие голосуют за популистские правые партии.

Более того, национальные государства утрачивают суверенность в пользу Брюсселя. Это результат политического плана по построению единого государства под названием Европейский союз. Однако в последние годы план встречает всё больше противников. Ведь страны все очень разные по менталитету, по отношению ко многим областям жизни. В Швейцарии, например, по любым поводам проводят референдумы, а в Германии такого нет. Я за то, чтобы каждая страна сама определяла свой путь развития. Многие понимают, что Европейскому союзу крайне необходима перестройка. Но пока никто не знает, в каком направлении она должна пойти.

Ритмы Евразии

– А что происходит в Евразии?

– Традиционно Евразия включала Россию, Казахстан, Беларусь, часть Центральной Азии. А в последние несколько лет в связи с китайской инициативой нового Шёлкового пути термин распространяется на всю Азию плюс страны Центральной и Восточной Европы. Объясню почему. Пока ещё мало кто знает о формуле «16+1» – региональной инициа-

тиве Китая, целью которой является интенсификация сотрудничества с 16 странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Проект включает государства, которые во времена холодной войны не входили в состав СССР и НАТО. По этой причине, например, Молдова, Украина и Беларусь в «16» не включены. Китай выдвигает выгодные предложения странам региона, утверждая таким образом себя в роли одного из центров многополярного мира. Государства, входящие в проект, ежегодно организуют саммиты – последний прошёл в Будапеште в 2017 году.

– Чем ещё примечателен новый Шёлковый путь?

– Его важная часть – морская составляющая, которая позволит китайцам обеспечить доступ к африканским сырьевым рынкам. И в некоторых странах региона как минимум один порт находится под китайским управлением. Также Поднебесная приобрела крупнейший греческий порт Пирей, часть контейнерного терминала порта Роттердама. До 2030 года в проект предполагается инвестировать сумму, равную почти двухлетнему американскому валовому продукту. Непредставимая сумма. Так начинается экономическое и впоследствии политическое превосходство Китая на евразийском континенте. Шёлковый путь может стать противовесом нынешнему конфликту между США и Россией, между Западом и Востоком, который грозит превратить нашу общую Европу в поле боя. Для всех нас это вызов и вопрос одновременно: как можно этим воспользоваться? С одной стороны – немалые риски, угрозы, с другой – шансы. Как всегда в жизни.

С кем быть?

– Но наша страна по определению в проект войти не может…

– Если бы я был молдаванином, то старался бы сделать всё возможное, чтобы каким-то образом к нему подключиться. Ведь всегда есть возможность партнёрства. Китайский проект даёт участникам самое главное на сегодняшний день – реальную возможность создавать будущее. В моей стране из-за того что у нас такое уютное, комфортное прошлое люди не очень настроены задумываться о завтрашнем дне. А в Молдове – наоборот: прошлое и настоящее подталкивают к поиску новых путей. И в этом ваше преимущество. «16+1» может стать для Молдовы выходом из угрожающей ситуации вечно болтаться между Россией – с одной стороны и США и Европой – с другой. Китайский проект открывает третий путь, который может быть очень полезным. И я бы вам его рекомендовал.

– А если выбирать между европейской интеграцией и ЕврАзЭС?

– Главное – не поддаваться любому давлению ни ЕС, ни России, не переходить полностью ни на одну из сторон. Иначе вас ждёт судьба Украины. Либо удастся построить из Молдовы мост между Востоком и Западом, для которого есть большой потенциал, либо это соперничество вас уничтожит. Поверьте мне. И очень важно постоянно объяснять руководству ЕС, что вам необходимо параллельно сотрудничать и с Евразийским экономическим сообществом. А наладить двустороннее партнёрство помогло бы сближение ЕС и ЕврАзЭС. Вне всякого сомнения, такое сближение – ключевой фактор развития Европы. И на Западе многие это понимают.

– Мы постоянно видим, что правила и законы ООН, ЕС нарушаются сильными мира сего. Как доверять?

– А вы не доверяйте никому, станьте циниками. Или прагматиками, по крайней мере. Если бы исполнялись законы, то не было бы необходимости в судьях, прокурорах, адвокатах. Если бы вся история вершилась по правилам, то не нужна была бы политика. Но мы должны смириться с её присутствием в жизни, хотим этого или нет. Другое дело, что для проведения хорошей политики необходимы личности с большой буквы. А их мало, оттого наши беды.

Культ личности в новой истории

– Как вы считаете, культ индивидуализма, распространённый в западных странах, начнёт движение в сторону Востока? Или стремление к общественному благу, присущее жителям бывшего Союза, ничем не истребить?

– Этот вопрос актуален не только в Молдове, России, но и во всём мире. Конечно, существует опасность того, что в связи с глобализацией, внедрением новых технологий западный путь к индивидуализму станет неизбежным. У многих это вызывает беспокойство. Ответ дать сложно. Я вижу, что в Китае к этой проблеме относятся очень серьёзно и экспериментируют, потому что понимают, что определённое число индивидуальных свобод дать необходимо. В то же время власти Поднебесной контролируют интернет, стараясь исключить из свободного доступа самые радикальные проявления индивидуализма, и укрепляют коллективные элементы мышления, сохраняют традиционные ценности: семью, нравственность, мораль, структуру государства и т. д. Сейчас во многих странах люди начали всерьёз задумываться над тем, в каком обществе хотели бы жить. Я надеюсь, что человечеству удастся на этот вопрос дать правильный ответ.

– 5 мая мир отмечал 200 лет со дня рождения Карла Маркса. А какое отношение к нему на родине?

– Его имя у нас упоминают часто: цитируют и левые, и правые, и интеллектуалы… В современной Германии убеждены, что Маркс как теоретик, учёный, философ – одна из самых значимых личностей в истории. Думаю, что он до сих пор нам что-то говорит. Кстати, и тут не обошлось без китайцев. К юбилею они подарили городу Триру пятиметровую статую создателя «Капитала».

ДОСЬЕ

Томас Фасбендер родился в Гамбурге, ему 61 год. В 1992 году переехал в Россию, с 1993 по 2015 годы возглавлял разные предприятия, и не только в Москве. Автор книги «Свобода вместо демократии. Путь России и иллюзии Запада».

Подготовила Марина Лаврова