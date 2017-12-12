У погибших в аварии у Стежарень супругов осталась годовалая дочь

Осиротевшей малышке требуется помощь.

Страшное ДТП произошло на трассе Кишинев – Леушены в субботу, 9 декабря: там Skoda столкнулась с грузовиком. Погибшие были супругами Павалаки. Женщина, Ольга Павалаки, работала прокурором в мун. Кишинев, а ее муж являлся главой отдела в Chișinău Gaz.

Их оставшуюся сиротой годовалую дочь взяла на на содержание сестра погибшей. Женщина сама является госслужащей с зарплатой бюджетника и воспитывает своих двоих детей, в связи с чем испытывает недостаток в средствах, пишет unimedia.info.

В соцсети был организован сбор средств для оказания помощи семье, попавшей в трудную ситуацию. Всех, кто хочет помочь, просят перечислить посильную сумму денег на указанный счет.