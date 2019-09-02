У пенсионера из Бельц украли банковскую карту: полиция просит помощи в розыске преступника (ФОТО)

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Мужчину, изображённого на фото, разыскивают сотрудники бельцкой полиции по подозрению в совершении кражи. Инцидент произошёл 24 июля.

В полицию обратился потерпевший 69-летний бельчанин, который сообщил, что его банковскую карту украли, сообщает provincial.md. Впоследствии с карты были сняты 2 300 леев.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить имеющуюся информацию по номерам: 0 (231) 23476, 069 944 600 или 076 711 811. Конфиденциальность источников информации гарантируется.