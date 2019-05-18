У озера Манта поймали браконьеров-нелегалов: в их сети попали две утки и 40 кг рыбы (ФОТО)

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В течение трёх дней пограничники из Кагула и представители Инспектората по охране окружающей среды провели серию мероприятий, направленных на предотвращение и выявление случаев нарушения законодательства в период нереста. В результате проверок были задокументированы 10 граждан Молдовы, которые наловили более 40 кг рыбы и поймали 2 редкие утки. Кроме этого, было изъято более 1 км рыболовных сетей.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в первом случае правоохранители поймали двух жителей села Крихана Веке Кагульского района в то время, как они закидывали сети. Они успели таким образом поймать 3 кг рыбы. Ещё два жителя села Манта были пойманы в этом же регионе. У них было изъято 200 метров рыболовных сетей и около 4 кг рыбы.

Инцидент 17 мая завершился более крупными штрафами для двух рыболовов из села Вадул луй Исак, учитывая, что их незаконная деятельность нанесла государству ущерб в размере 8 000 леев. Мужчины в возрасте 30 и 59 лет успели наловить более 30 кг рыбы. Более того, когда их сети изымали, в них были обнаружены 2 редкие утки.

Напомним, что с 15 апреля в Молдове запрещена рыбалка в связи с периодом нереста. В озере Манта запрет действует в течение 62-х дней.