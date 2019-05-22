У обвиняемых в организации незаконной миграции молдаван конфискуют деньги, полученные преступным путём

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Администраторов двух компаний приговорили к штрафам в размере 46 000 леев для каждого, а компании, которыми они управляли, – к штрафам в размере 165 000 леев. Такой приговор вынесен судом первой инстанции после того, как прокуроры доказали вину вышеуказанных лиц в организации незаконной миграции.

Вместе с тем суд отклонил ходатайство прокуроров о конфискации доходов обвиняемых, полученных в результате преступной деятельности. Впоследствии прокуроры оспорили приговор, настояв на конфискации.

Таким образом, обвиняемые были лишены права предоставлять услуги по трудоустройству за границей в течение 5 лет. В то же время было также вынесено постановление о конфискации в пользу государства 90 000 долларов США, 15 000 евро, 59 000 молдавских и 2 136 румынских леев, полученных в результате преступной деятельности.

Напомним, что подсудимые были задержаны осенью 2017 года после того, как организовали канал незаконной миграции граждан Молдовы для заработков в Израиле. С каждого “клиента” из Молдовы они получали от 6 500 до 7 000 долларов.