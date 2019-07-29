У новой власти есть реальный шанс вернуть кишиневский аэропорт, – Цырдя

У новой власти есть реальный шанс вернуть кишиневский аэропорт, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Убежден, что у новой власти есть реальный шанс вернуть кишиневский аэропорт. Объясню, почему и как.

20 июня 2019 года бывший директор Органа гражданской авиации MoldATSA Сорин Стати заявил, что через кишиневский аэропорт проходила контрабанда янтаря: в месяц – до 8 тонн! 

Более того, руководству аэропорта (а, значит, и концессионеру, “Авиа Инвест”) известно об этой схеме.

Это значит, что фирма, которая взяла в концессию аэропорт, сознательно участвовала в контрабанде янтаря. Или, как минимум, прикрывала эту преступную схему!

А это значит, что данная фирма нанесла огромный урон престижу Республики Молдова на международном уровне, нарушила условия договора о концессии, участвовала прямо или опосредованно в преступной деятельности! 

Учитывая сомнительные условия проведения тендера по концессии, невыполнение фирмой своих инвестиционных обязательств, многочисленные жалобы на условия обслуживания, высокие цены билетов и обслуживания (самые высокие в регионе), государство просто обязано расторгнуть договор!

И не просто расторгнуть, а заставить концессионера заплатить огромные штрафы за нанесение непоправимого ущерба репутации страны! 

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