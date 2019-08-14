У некоторых жителей столицы и Ватры завтра не будет воды

0

Жители некоторых домов в столице и пригороде Ватра останутся в четверг, 15 августа, без воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, с 09.00 до 17.00 вода будет отключена по адресам:

Кишинёв: ул. Костюжень, 5-9, в том числе в дробных домах;

Ватра: ул. Штефан-Водэ.

Кроме того, с 09.00 до 18.00 не будет воды и в домах по адресу:

Кишинёв: Мунчештское шоссе, 780-788.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.