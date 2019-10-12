У некоторых жителей Дурлешт сегодня не будет света

У некоторых жителей Дурлешт сегодня не будет света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 12 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Дурлештах:

ул. Хыртоапе, Т. Владимиреску, 27 Августа –  частично с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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