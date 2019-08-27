У некоторых жителей Буюкан и Дурлешт в среду не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением запланированных работ, поставщик вынужден прервать подачу питьевой воды в среду, 28 августа, с 09.00 до 17.00. Так, без водоснабжения останутся жители столицы, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Г. Тофан;

ул. Парис, 38-40 (в том числе дробные дома), 47, 49, 51/4;

г. Дурлешты: ул. Кошбук, ул. Жунимий.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.