У некоторых жителей Буюкан, Центра и Рышкановки сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 14 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы

Балканское шоссе 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9 – с 09:00 до 17:00;

ул. Сфатул Цэрий 13 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр

ул. Академией 13/3, 15/2, 17 – с 09:00 до 17:00;

ул. Албишоара 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей 1, 2, 22, 1 пер. Крамей 11, 3 пер. Крамей 4, 16-30, 7-15, И. Заикин 64-84, Мовила луй Бурчел 5-9, 23-51, М. Витязул 21/1 – с 09:10 до 17:00;

ул. А. Космеску 8-30, 31-55, И. Ганя 1, 13-29, 22-30, Г. Кашу 37, И. Нистор 30, 42/1, 44/1, М. Ломоносов 35 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка

ул. Дойна 54-82, 59, 75-111, В. Бадиу 21, 23, 38, К. Брынковяну 37, 39, Подгоренилор 36, Теодориу Екатерина 5-11, В. Комаров 13, 15, 16, 18, пер. В. Комаров 10, 18 – с 09:15 до 17:00;

ул. Флорилор 12/1, 12/2, 12/3, 12A, 999, М. Костин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 09:20 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.