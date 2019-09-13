У некоторых жителей Ботаники и Рышкановки в пятницу не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 13 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 112, 114, 116, 118, 118/1, 120, бул. Дачия 49/2, 51, 51/1, 51/2, 51/8, 53, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 55, 57, 999, 9999, Градина Ботаника 22, Валя Кручий 999 – с 09:20 до 09:40;

бул. Дачия 57, 9999, ул. Градина Ботаника 22, Валя Кручий 999 – с 09:20 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00;

ул. Т. Владимиреску 12/1 – с 10:00 – 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.