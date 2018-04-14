У нас замечательные люди! Ион Чебан продолжает общаться с кишиневцами на улицах и во дворах (ФОТО)

У нас замечательные люди! Ион Чебан продолжает общаться с кишиневцами на улицах и во дворах (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан провел вчера, 13 апреля, ряд встреч с горожанами. 

– Продолжаем говорить с жителями нашего города. У нас замечательные люди. Будем менять положение дел в городе к лучшему вместе! – отметил он на своей странице в соцсети. 

Вечером Ион Чебан отправился и в один из кишиневских дворов. Несмотря на позднее время, желающих пообщаться с социалистом было много.

– Много вопросов, много проблем. Они копились годами, – подчеркнул кандидат. 

Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут 20 мая.

 

 

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