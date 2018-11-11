“У нас сильный и мудрый народ”: Зинаида Гречаный провела встречи с жителями Бричан (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела вчера, 10 ноября, ряд встреч с жителями Бричанского района, где родилась лидер ПСРМ и по одномандатному округу которого она будет баллотироваться в парламент.

В частности, она побывала в своем родном селе Котюжаны. Вместе с сельчанами лидер социалистов приняла участие в освящении новых колоколов для сельской церкви.

– Искренняя благодарность ктиторам, которые приложили усилия и старания для того, чтобы мы слышали звон колоколов в нашей прекрасной местности. Благодарю Владыку Никодима и священников за совершенную службу,- отметила она.

У председателя ПСРМ состоялся теплый разговор с жителями Котюжан.

– Это замечательные люди, с которыми мне всегда приятно встречаться и обсуждать их нужды, заботы и радости. Всякий раз, когда я возвращаюсь домой в мой родной Бричанский район, я понимаю, какой у нас сильный и мудрый народ. И мы, социалисты, всегда будем рядом. Именно с такими людьми у Молдовы есть будущее! – добавила она.

Лидер социалистов провела теплую дружескую встречу и с жителями Липкан.

– Поговорили о том, что близко людям и что волнует их в первую очередь. Такие встречи помогают понять, чем живут простые жители нашей страны и чем мы, социалисты, можем им помочь, что мы можем сделать для того, чтобы наши населенные пункты процветали, а люди были здоровы и благополучны, – отметила Зинаида Гречаный.

Напомним, председатель ПСРМ будет баллотироваться в парламент по Бричанскому одномандатному округу – №1. Выборы пройдут 24 февраля 2019 года.