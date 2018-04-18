“У нас нет закрытых тем для сотрудничества”: о чем говорили в Кишиневе Додон и Лукашенко (ВИДЕО)

Президенты Молдовы и Беларуси подвели итоги беседы в рамках совместного брифинга для прессы.

Первым слово взял Игорь Додон. Глава государства еще раз поприветствовал белорусского лидера от имени всего молдавского народа, и подчеркнул: граждане РМ считают Беларусь дружественным государством.

– У нас традиционно сложились хорошие отношения во всех секторах. Хочу отметить, что в двусторонних отношениях мы создали всю нормативную базу для того, чтобы мы успешно развивали отношения во всех областях, у нас подписано 93 межгосударственных соглашения. В прошлом году в Минске состоялось заседание межправкомиссии, надеюсь, что осенью этого года оно пройдет здесь, в Молдове. По результатам 2017 года Молдова и Беларусь вырастили объемы торговли на 10%. Беларусь входить в десятку коммерческих партнеров Молдовы, у нас очень много совместных предприятий. Из всех стран Беларусь импортирует больше всего вина из РМ. Это направление № 1 в нашем сотрудничестве, – перечислил молдавский президент.

Минские автобусы, прямой авиарейс и реабилитация молдавских дорог

В продолжение выступления глава государства рассказал о перспективных двусторонних проектах между странами. Он напомнил, что в Молдове уже собираются белорусские трактора и троллейбусы. Игорь Додон выразил надежду, что в скором времени начнется сборка и белорусских автобусов, которые обновят кишиневский парк. Кроме того, он упомянул возможность скорейшего открытия прямого авиарейса между Минском и Кишиневом, что, по мнению Додона, станет дополнительным стимулом в двусторонних отношениях.

– Сегодня мы обсудили и возможность участия белорусских компаний в реабилитации наших дорог. Белорусские дороги по качеству – одни из лучших в мире. Для нас интересно и важно, чтобы этот опыт применялся и в РМ, – сказал он.

Будем дружить со всеми!

Президент также подчеркнул, что у Молдовы сложилось очень хорошее сотрудничество с Беларусью и на всех международных площадках: ООН, СНГ, ЕАЭС. Он поблагодарил Лукашенко за поддержку стремления Молдовы получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и выразил надежду, что это желание будет окончательно оформлено в мае.

– Нам импонирует позиция Беларуси строить внешнюю политику, исходя из национальных интересов. Мы должны дружить со всеми, а не с кем-то против кого-то. Мы будем иметь хорошие отношения со странами ЕАЭС, Беларусью, Россией, но и со странами ЕС, исходя из наших интересов, брать хорошее и с Запада, и с Востока, чтобы наши граждане жили лучше, – сказал президент, добавив, что большинство молдаван завидуют белорусам, качество жизни которых на порядок выше.

Нет закрытых тем для сотрудничества

В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул: в наших отношениях всё будет так, как этого захотите вы, наши друзья из Молдовы, и настолько оперативно, как вы захотите.

– Вы производите всё то, что нужно нам, и наоборот. У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время, – сказал он.

Президент Беларуси отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в нашей стране, и о том, “как наши братья молдаване относятся к Беларуси”.

– Сегодня я приехал в свою родную республику. Я считаю, что это благодатное место в бывшем СССР, и одно из лучших для проживания людей. Я уверен. Я этого хочу, и так будет. Молдаване нашли какой-то свой путь. Тренд наметился навек. Мы будете жить здесь не хуже, чем живут люди в Беларуси и в других республиках. У вас для этого есть всё, – добавил он, призвав не замыкаться на области торговли, а расширить сотрудничество страны по всем возможным направлениям и извлечь пользу и для Молдовы, и для Беларуси.

Белорусский лидер также отметил, что принимает “на ура” формулу молдавского президента во внешней политике.

– Не нужно пытаться ломать небольшие государства и ориентировать нас. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как действовать впредь. Не надо нам ни с кем воевать, влазить в разборки, нам проблем своих хватает. На этом пути мы для вас самые желанные друзья. Готовы помочь, насколько можем, и насколько вы этого хотите. Мы будем делать всё, что вы были богаче, а если богаче партнер, то богаче и мы, – подчеркнул Лукашенко.

В завершение белорусский лидер пригласил всех граждан Молдовы в Беларусь, отметив, что в стране, которую он возглавляет, наши соотечественники – всегда желанные гости. Кроме этого, он пожелал успехов и терпения молдаванам в связи с предстоящими местными и парламентскими выборами.

– Хочу чтобы люди в Молдове знали, что белорусы с вами, чтобы этот год вы прожили достойно. Вы умные, образованные, трудолюбивые люди, – добавил он.

Брифинг президенты завершили на позитивной ноте, обсудив, как завтра они засеют одно из молдавских полей кукурузой, которая очень активно продается в Беларуси.

– Но кукурузу потом отдадите нам, – пошутил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси совершает двухдневный визит в Молдову по приглашению Игоря Додона.