У наркодилеров из Криулян правоохранители изъяли 3 кг марихуаны (ФОТО)

У наркодилеров из Криулян правоохранители изъяли 3 кг марихуаны (ФОТО)

Сотрудники ИП Криуляны совместно с прокурорами Криулянского района задержали четырёх мужчин, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков растительного происхождения.

В результате проведённых следственных мероприятий полиция установила личность подозреваемых. Ими оказались жители Криулянского района в возрасте от 35 до 42 лет.

По факту случившегося полиция возбудила три уголовных дела. В результате обысков в домах подозреваемых было обнаружено и изъято около 3 кг высушенной и измельчённой марихуаны, 6 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, несколько приспособлений, предназначенных для употребления наркотических веществ, шприцы и т. д.

Полиция принимает все меры с целью выявления других лиц, причастных к незаконной торговле наркотиками.

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