У налогоплательщиков осталось несколько дней, чтобы подать декларацию о доходах (ВИДЕО)

Государственная налоговая служба напоминает, что 2 мая – последний день подачи декларации о доходах для физических лиц.

В данной связи территориальные подразделения Государственной налоговой службы будут работать в особом режиме. Их график представлен ниже:

28 апреля – до 15.00;

30 апреля – с 08.00 до 15.00;

2 мая – с 08.00 до 19.00.

В то же время ГНС напоминает, что физические лица могут подать декларацию о доходах как в бумажном виде, так и в электронном. Ниже представлен ролик, иллюстрирующий процесс заполнения декларации формы CET15.