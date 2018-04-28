У налогоплательщиков осталось несколько дней, чтобы подать декларацию о доходах (ВИДЕО)

У налогоплательщиков осталось несколько дней, чтобы подать декларацию о доходах (ВИДЕО)

Государственная налоговая служба напоминает, что 2 мая – последний день подачи декларации о доходах для физических лиц. 

В данной связи территориальные подразделения Государственной налоговой службы будут работать в особом режиме. Их график представлен ниже:

  • 28 апреля – до 15.00;
  • 30 апреля – с 08.00 до 15.00;
  • 2 мая – с 08.00 до 19.00.

В то же время ГНС напоминает, что физические лица могут подать декларацию о доходах как в бумажном виде, так и в электронном. Ниже представлен ролик, иллюстрирующий процесс заполнения декларации формы CET15.

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