У НАБПП и Агентства публичной собственности новое руководство

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Михаил Русу назначен генеральным директором Агентства публичной собственности, Владислав Котич – главой Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а новым руководителем Генерального инспектората карабинеров стал Штефан Павлов. Соответствующие решения сегодня на заседании приняло правительство.

Кроме того, были назначены 4 государственных секретаря: Юлиана Дрэгэлин в Минэкономики и инфраструктуры, Серджиу Головач в Министерстве внутренних дел, Ион Георгиу в Министерстве образования, культуры и исследований и Дорин Андрос в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.