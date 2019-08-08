У муниципия Кишинёв новый врио генпримара (DOC)

У муниципия Кишинёв новый врио генпримара (DOC)

На должность временно исполняющего обязанности генерального примара муниципия Кишинёв была назначена секретарь МСК Александра Моцпан.

Согласно указу, подписанному врио генпримара Адрианом Талмач, в период с 7 по 12 августа он будет находиться в ежегодном отпуске, в связи с чем на его должность была назначена Александра Моцпан. Однако новый врио генпримара не сможет подписывать распоряжения о назначении на должность или увольнении сотрудников примэрии и подразделений муниципальных органов власти, передаёт realitatea.md.

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