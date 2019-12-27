У муниципального предприятия EXDRUPO новый временный руководитель

У муниципального предприятия EXDRUPO новый временный руководитель

Им, согласно решению генпримара столицы Иона Чебан, стал Сергей Томицэ, до этого работавший заместителем руководителя EXDRUPO. Столичный градоначальник предпринял сегодня визит на данное мунпредприятие.

Решение о смене руководителя в EXDRUPO, которым до сегодняшнего дня был Марчел Застынчану, было принято в связи с нарушениями, допущенными при организации публичных конкурсов на закупку материалов для обслуживания улиц. Отмечается, что это привело к задержке выполнения профильных работ, а также к оспариванию процедур закупки.

На встрече с генпримаром работники EXDRUPO пожаловались на низкую оплату труда, нехватку оборудования, а также неуплату сверхурочных и премий.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md