У муниципального предприятия EXDRUPO новый временный руководитель

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Им, согласно решению генпримара столицы Иона Чебан, стал Сергей Томицэ, до этого работавший заместителем руководителя EXDRUPO. Столичный градоначальник предпринял сегодня визит на данное мунпредприятие.

Решение о смене руководителя в EXDRUPO, которым до сегодняшнего дня был Марчел Застынчану, было принято в связи с нарушениями, допущенными при организации публичных конкурсов на закупку материалов для обслуживания улиц. Отмечается, что это привело к задержке выполнения профильных работ, а также к оспариванию процедур закупки.

На встрече с генпримаром работники EXDRUPO пожаловались на низкую оплату труда, нехватку оборудования, а также неуплату сверхурочных и премий.