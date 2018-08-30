У молодой молдаванки на границе с Румынией нашли фальшивый документ

Девушка явилась для прохождения пограничного контроля на КПП Албица вместе со своим отцом 28 августа, около 18.30.

20-летняя молдаванка и ее 48-летний отец находились в автомобиле марки Toyota. На основании факторов риска по линии незаконной миграции их подвергли тщательному досмотру, в ходе которого у девушки и был найден ненастоящий документ – удостоверение личности, якобы выданное румынскими властями, с фотографией ее отца.

При допросе девушка рассказала, что купила фальшивку по просьбе отца у земляка, заплатив за нее 200 евро. Она также сказала, что документ должен был быть использован в Италии в рабочих целях.

Проводится расследование.