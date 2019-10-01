У Молдовы может появиться постоянный представитель в Евразийской экономической комиссии

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В планы РМ входит решение вопроса о постоянном Представителе Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии. Об этом в своем выступлении на расширенном заседании Высшего экономического совета заявил Игорь Додон.

– Наличие у Молдовы своего постоянного представителя позволит поддерживать тесные контакты с комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования. Более того, Молдова сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество, – подчеркнул он.