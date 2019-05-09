У молдавских бюджетников вновь начинаются мини-каникулы

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У работников бюджетного сектора начинаются четырехдневные мини-каникулы по случаю Дня Победы. Согласно законодательству Республики Молдова, 9 мая является выходным днем, а правительство решило, чтобы свободным было и 10 мая. Отрабатывать этот день придется 18 числа, которое будет для всех бюджетников рабочим.

Таким образом, на этой неделе бюджетники работали всего два дня, поскольку и понедельник, 7 мая, был выходным в связи с Родительским днем. К работе они вернутся уже в понедельник, 13 мая.

Стоит отметить, что ранее у бюджетников были пасхальные мини-каникулы – с 27 апреля по 2 мая. В следующий раз мини-отпуск предстоит уже в конце августа, когда в стране отметят национальные праздники.