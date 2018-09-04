У молдаванина в селе сгорел дом: мужчина возлагает вину на бывшую жену-мошенницу

Дом в селе Бошкана Криулянского района был охвачен огнем несколько дней назад.

Владелец утверждает, что его дом был сожжен кредиторами его бывшей жены: она заняла большие суммы денег и не вернула.

В тот вечер хозяин дома находился в гостях на свадьбе, а вечером в 21.00 ему позвонили, сказав, что дом горит. В одной из комнат, по его словам, он обнаружил признаки присутствия бензина или дизтоплива, но комната не выгорела полностью, так как окна были закрыты и не было доступа кислорода, пишет publika.md.

Мужчина также рассказал, что на имя Родики Лешану возбуждено уголовное дело за мошенничество. Информация была подтверждена полицией. Ее жертвами стали более 30 человек, большинство из них – сельчане, у которых она взяла деньги под предлогом необходимости проведения транзакций в аптеках, которыми она управляла.

Определить, действительно ли имел место поджог, предстоит полиции.