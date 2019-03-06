У молдаванина конфисковали на границе недавно купленный автобус

0

Пограничники выяснили, что на кузове был обозначен неверный номер. Инцидент произошёл на КПП «Леушаны».

Как сообщила пресс-служба Пограничной полиции, к пункту пропуска по направлению на въезд в страну подъехал микроавтобус марки Mercedes Sprinter 311 CDI с молдавскими номерами. За рулём автомобиля находился 42-летний гражданин Молдовы. Во время проверки документов пограничники обратили внимание на неясное обозначение номера кузова, что стало поводом для проведения дополнительного контроля.

Впоследствии нарушение было подтверждено, в связи с чем транспортное средство было конфисковано и помещено на штраф-стоянку в Секторе Пограничной полиции «Леушаны». Там микроавтобус простоит до выяснения обстоятельств.

Узнав о выявленном нарушении, владелец автомобиля заявил, что приобрёл микроавтобус 2 недели назад у соотечественника, заплатив ему первую половину от общей суммы, а о нарушениях он ничего не знал. Кроме этого, владелец авто согласился сотрудничать со следствием, чтобы выяснить все обстоятельства.