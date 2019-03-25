У молдаванина и румына изъяли поддельные документы на границе

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили поддельные сертификаты о регистрации авто у двух граждан Молдовы и Румынии. Инциденты были зарегистрированы в минувшие выходные.

Первый случай был зафиксирован на КПП «Леушаны», когда контроль проходил 31-летний гражданин Молдовы, управлявший автомобилем марки Renault Scenic со швейцарскими номерными знаками. В ходе проверки пограничники обнаружили, что в свидетельстве о регистрации автомобиля отсутствуют элементы защиты, что говорит о фальсификации документа. Это предположение было подтверждено с помощью проверки документа на специальном оборудовании.

Водитель сообщил правоохранителям, что не знал о фальсификации документа, а в Швейцарию он выехал только для того, чтобы приобрести там автомобиль, а позже зарегистрировать его на территории нашей страны. Поддельный документ был изъят, а транспортное средство помещено на стоянку КПП.

Второй инцидент произошёл на КПП “Скуляны”, сообщает пресс-служба Пограничной полиции. Там правоохранители обнаружили поддельный сертификат о регистрации авто, выданный румынскими властями. Кроме этого, пограничники обнаружили, что данные в техпаспорте не соответствуют данным, выгравированными на металлической табличке двигателя. Водитель автомобиля, которым оказался гражданин Румынии, был удивлён результатами проверки.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и выявить причастных к фальсификации лиц.