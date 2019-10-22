У многих жителей столицы во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 22 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Черника 1, 2-16, Мелестиу 2-6, пер. Мелестиу 2-10, 5, Одесса 35-67, 48-62, пер. 6 Одесса 2-6, Текучи 1, 2-6, Тиса 1-9, 4-10, Зарзэр 3B, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 – с 09:20 до 17:30;

ул. Мунчешть 801/3, 801/4, 803/1, 830, 9999 – с 15:00 до 18:00;

ул. Зелинского 32/4, 32/5, 32/6, Трандафирилор 13/6 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Яловенская 96, 98/1, 98/3, 100, 100/1, 100A, B – с 08:45 до 15:00.

Сектор Центр:

ул. А. Щусев 69,71 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.