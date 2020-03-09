У кого в Кишинёве неделя начнётся без электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 9 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Щусев 96, 99, 100, 101, Букурешть 9999, К. Стере 999, М. Чеботарь 6, 8A, М. Когылничану 70, 76, Н. Йорга 18 – с 08:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 2, 3/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Албишоара 18/4, 76/7, 76/8, 76/9, 80/3, 80/4, 80/5A, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/12, 84/6, М. Витязул 12/1, 14, 9999, Т. Стришка 12/1 – с 09:10 до 17:00;

ул. Мирчешть 3, Петрикань 21/1, 21/3, 198, 19/5 – с 09:20 до 16:30;

ул. Т. Владимиреску 10/1, 10/1A – с 13:00 до 17:00;

ул. Б. Воевод 1, 1/1, 1/2, 8/4, 999, Киев 3, 5/3, 7, 9, 9/1, 11 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.